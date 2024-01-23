Gezeravcı’dan uzayda 'mutluluk' fotoğrafı

Yayınlanma: 23.01.2024 - 19:02

Güncelleme: 23.01.2024 - 19:02

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaya çıkmasının ardından kapsüllerinin kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra fotoğraf çekindi.

Fotoğraf karesinde, Gezeravcı ve diğer astronot arkadaşları ile yüzlerindeki mutluluk görünüyor.

Sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşan Gezeravcı, "Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış. Uluslararası Uzay İstasyonu, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yapıyor" diye konuştu.