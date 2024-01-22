Görüntüler gündem oldu: Alper Gezeravcı, Erdoğan'la görüşmesini uçarak sonlandırdı

Yayınlanma: 22.01.2024 - 15:46

Güncelleme: 22.01.2024 - 15:53

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Alper Gezeravcı ile canlı bağlantı kurarak görüşme yaptı.

Erdoğan'ın sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşılan görüşme Gezeravcı, "Bu görevde ülkemi temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Ortama çok hızlı bir şekilde uyum sağladım. Herhangi bir aksaklık olmadan çalışmaları sürdürüyorum. Burada deneyler yapıp sonuçları ülkemize getireceğim" dedi.

Erdoğan, "İnsanlı ilk uzay misyonumuzun bir bilim misyonu olması bizim için çok değerli. Böylelikle bilim litaratürüne önemli katkılar sağlayacak çalışmalara Türk bilim insanları katkı sağlamış olacak. Orada çok farklı alanlarda gerçekleştireceğin deneylerin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin sonunda Alper Gezeravcı, yayından uçarak çıktı. O anlar da sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen görüntülerden biri haline geldi.