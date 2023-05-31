Gezi 10 yaşında: Bir başka dünya için mücadele etmeye devam ediyoruz!

Yayınlanma: 31.05.2023 - 21:51

Güncelleme: 31.05.2023 - 21:51

İstanbul’da Gezi Parkı’ndaki 27 mayıs 2013’te ağaçların kesilerek Topçu Kışlası ve AVM yapılmasına karşı başlayan ve tüm ülkede milyonlarca yurttaşın sokaklara indiği Gezi Direnişi 10. yılını geride bıraktı. Gezi Davası kapsamında haklarında 18’er yıl hapis cezası verilen Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Can Atalay, Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater ve 25 Nisan 2022’den bu yana, müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı meslek odalarının başlattığı Adalet Nöbeti, 401. gününü geride bıraktı.

Gezi’nin 10. yıl dönümünde Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde “Geziye Özgürlük”, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", Her yer Taksim her yer direniş" 15'inde bir fidan Berkin Elvan", "Saray'ın korkusu Gezi'nin ruhu" sloganıyla gerçekleşen “Adalet Nöbeti’ne TMMOB ve bağlı meslek odalarının yanı sıra, İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, İzmir Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar katıldı. Gezi Parkı direnişleri sırasında yaşamını yitirenler için 1 dakikalik saygı durumlarının ardından yapılan basın açıklamasını okuyan Maden Mühendisleri Odası İzmir Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Çakmak, “Karanlık gider, Gezi kalır’” dedi.

“GURUR DUYUYORUZ”

Gezi’nin onuncu yılında, şehir şehir dalga dalya yayılan, yasaklara, hukuksuz cezalara, baskıya, ranta, talana, yalana, tüm ayrıştırma politikalarına karşı yan yana durduklarını, ve hala ilk günkü gibi gurur duyduklarını anlatarak sözlerine başlayan Çakmak, “Bu memleket aydınlığa kavuşsun diye gencecik yaşlarında hayatlarını kaybeden, bizden ayırdıkları Berkinimizin, Ali İsmailimizin, Abdocanımızın, Mehmetimizin, Ethemimizin, Ahmetimizin, Medenimizin ve Hasan Feritimizin anılarıyla gurur duyuyoruz. Gezi direnişinde gözünü kaybedenlerin, yaralananların, yargılananların, işsizliğe, sürgüne mahkum edilenlerin, ödetilen her bedele karşın Gezi’nin anısına toz kondurmayan tavırlarıyla gurur duyuyoruz! 6 Şubat Depremlerinde bir kez daha haklılıkları ispatlandığı üzere, sağlıklı ve dayanıklı kentlerde yaşama hakkını hukukla ve meslek ilkeleriyle savunarak Gezi’yi bir afet toplanma alanı olarak koruyan, bu ülkenin demokrasi güçleri ve demokrasiye omuz veren yurttaşlarıyla gurur duyuyoruz!” diye konuştu.

“POLİS ŞİDDETİNE KARŞIYIZ”

Karşı olmanın ‘aktif’ bir tavır olduğuna dikkat çeken Kemal Çakmak, “Ülkemizin adaletsiz, hukuksuz, farklı görüşlere tahammül edilmeyen, demokratik talep, tepki ve eylemlerin doğrudan doğruya suç kapsamına alınan bir anlayışla yönetilmesine, yargının bağımsızlığının ortadan kaldırılmasına, dosyaları okumayan, delillere bakmayan, direktifle kararlar veren mahkemelere, hak arayanı biber gazına boğulmasına, polis şiddetine maruz bırakılmasına, ülkenin gençlerinin, eğitimli, kültürlü kesiminin, muhaliflerin, emeği sömürülen işçilerin; baskı, ekonomik kriz, geleceksizlik, liyakatsizlik yüzünden bir nefes, bir huzur arayışı ya da hayatta kalabilme çabasıyla kalbini memleketinde bırakıp bu ülkeden göç etmek zorunda bırakılmasına karşıyız!” ifadelerini kullandı.

"KARANLIK GİDER, GEZİ KALIR"

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini hatırlatan Çakmak, “Devletin tüm imkânlarının iktidar adına kullanıldığı, dünya tarihinin gördüğü en adaletsiz seçimlerinden birinden çıkan sonuç bizi umutsuzluğa sürüklemeyecek. Aksine, eşitlik özgürlük ve adalet için tüm farklılıklarımızla Gezi’de olduğu gibi birbirimizin elinden tutmakta inat ediyoruz. Gezi’de kapısını araladığımız o coşkulu, heyecanlı, bir arada, umutlu, paylaşımcı, dirençli “bir başka dünya” için mücadele etmeye devam ediyoruz. Bilsinler ki bizim pusulamız Gezi’dir. İnsanca, özgür, adil, refah içinde, demokratik bir yaşam talebimiz ve hak arayışımız hep sürecek. Onuncu yaşında da, Gezi’yi hep genç kılan, bizi hep ayakta tutan, tüm hayallerimiz gerçek olana kadar dilimizden düşmeyecek olan sloganıyla anıyoruz Gezi Direnişini Ve bu sloganla karşılıyoruz önümüzdeki dönemi, ‘Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!’ Bu gurur hepimizin, diyoruz; Karanlık gider, gezi kalır!” diyerek sözlerini noktaladı.



