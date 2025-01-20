‘Gezi’ aileleri: Adalete açız

Yayınlanma: 20.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 20.01.2025 - 04:00

Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Gezi davasında 1000 gündür tutuklu bulunanlar için basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, “Bitmeyen bir adalet utancına şahitlik ediyoruz, siyasi zorbalıktan vazgeçin” dendi.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent şubesindeki toplantıya katılan Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, “Öfkeliyiz. Üzgünüz. Acımız katlanıyor. Ama vazgeçmiyoruz. Ayaktayız” dedi.

Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman da “Adalet ekmek gibi, su gibi, hava gibi herkes için yaşamsal. Bin gündür açız, susuzuz, nefessiziz. Adalete açız, adalete susadık” diye konuştu.

"SİYASİ ZORBALIKTAN VAZGEÇİN"

TMMOB İzmir İl Koordinasyo Kurulu, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek adalet nöbeti eylemi yaptı. Eyleme Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da destek verdi.

Basın açıklamasını TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Sekreteri Ayşegül Yarı okudu. Yarış, “Halkın vicdanını derinden yaralayan bu kararların hiçbir hükmü yoktur. Bu siyasi zorbalıktan derhal vazgeçin ve arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın” dedi.