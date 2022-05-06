Gezi Davası kararlarına karşı 'Adalet Nöbeti' sürüyor

06 Mayıs 2022 Cuma, 09:48

Gezi davasında verilen skandal kararlarının ardından başlayan 'Adalet Nöbeti' sürüyor. Ankara Mimarlar Odası Genel Merkezi önündeki 'Adalet Nöbetine', TKP ve Dayanışma Meclisi temsilcileri de katıldı. TKP adına dayanışma duygularını ileten Ozan Yılmaz şöyle konuştu:

“Bugün burada 10. gününde olan nöbeti üstlenen Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odasındaki dostlarımızı selamlıyorum. Arkadaşlarımız bırakılana kadar bu nöbet sürecek, biz de üzerimize düşen ne ise onu yapacağız. Bugün bu nedenle buradayız. Gezi, Türkiye’de milyonlarca yurttaşın bu AKP karanlığına, bu yağma düzenine başkaldırısıydı. Türkiye’nin birçok kentinde milyonlarca emekçi sokağa döküldü. Bu, halkın meşru bir isyanıydı. Bugün verilen bu karar, bu hukuksuz karar hem hukuki olarak hem milyonlarca yurttaşın nezdinde gayrimeşrudur. Biz bu kararı kabul etmiyoruz. Mücella Yapıcı ve tutuklanan diğer arkadaşların bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar Gezi’yi yargılayamayacaklar. Gezi’deki bu haklı talepler için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz inanıyoruz ki o gün Türkiye aydınlığa çıksın diye sokağa çıkan milyonlarca emekçi, bu ülkenin emekçilerinin kurtuluşuna da imzasını atacak. Bu günlerin de hesabını mutlaka soracağız, bunun için mücadele ediyoruz.”

"BUGÜN YARGILAYANLAR, YARGILANACAK DURUMA GELECEKTİR"

Dayanışma Meclisi adına konuşan sekreterya üyesi Prof. Dr. Oğuz Oyan ise “Bizim adımız zaten Dayanışma Meclisi, dolayısıyla böyle bir Gezi dayanışmasında olmazsak olmazdı. Biz buraya gelmesek de dayanışmamız sürüyordu ama böyle bir etkinlikte yer almak ayrıca önemli, değerli. Hepimiz Gezi’deydik, hepimiz Gezi’nin ruhuyla iç içe olduk. Dolayısıyla 11 milyon kişinin katıldığı eylemleri 8 kişi üzerine yıkmak ve buradan Gezi’yi suçlu durumuna getirip mahkûm etmek hiç kimsenin haddi değildir, bu rejimin de haddi değildir. Dolayısıyla bu günler geçecektir. Bugün yargılayanlar yargılanacak duruma gelecektir. Hiç kimsenin halkın bu tarihi direnişini kriminalize etmeye hakkının olmadığını her yerde haykırmalıyız” dedi.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan dayanışma için teşekkür ederken 'Adalet Nöbetinin' devam edeceği konusunda kararlı olduklarını iletti.