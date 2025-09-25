Gezi Direnişi'nde hayatını kaybetmişti... Ahmet Atakan için AYM karar verdi! Ailesine tazminat ödenecek

Gezi Direnişi sırasında 10 Eylül 2013 tarihinde Hatay’ın Armutlu Mahallesi’nde polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın ailesi uzun yıllardır hukuk mücadelesi veriyor.

Atakan'ın ölümü üzerine soruşturmada sorumluluğu olduğu tespit edilen polisler hakkında Hatay Valiliği tarafından soruşturma izni verilmemiş, aile karara itiraz etmişti. 2017 yılında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden soruşturma izni vermiş, valilikten yine izin çıkmamıştı. Aile ise 2021 yılında AYM'ye başvurmuştu.

Dosyayı görüşen AYM kararını duyurdu. Ahmet Atakan’ın yaşam hakkının ihlal edildiğine karar veren yüksek mahkeme, dosyanın yeniden ele alınması için kararın bir örneğini Adana Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderdi. Atakan ailesine 225 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmeden AYM, toplantı ve gösteri hakkının ihlaline yönelik başvuruyu ise "kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle" kabul etmedi.