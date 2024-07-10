Gezi Direnişi sırasında Eskişehir’de katledilmesinin üzerinden 11 yıl geçti

Yayınlanma: 10.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.07.2024 - 04:00

Eskis¸ehir’de Gezi Parkı eylemleri sırasında polisler ve eli sopalı kişiler tarafından dövülerek öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın katledilmesinin üzerinden bugün tam 11 yıl geçti. Annesi Emel Korkmaz süreci Cumhuriyet’e değerlendirdi. Emel Korkmaz, “11 yıldır Ali’nin özlemini yaşıyorum ancak acısı ilk günkü gibi taze. Bu mağduriyeti yalnızca biz yaşamadık. Gezi Direnişi’nde birçok evladımızı yitirdik. Gezi’den sonra da birçok katliam oldu. Ancak hiçbirinin faili cezalandırılmadı. Bu ülkede bu kadar adaletsizlik olması ve hukukun işlememesi çok acı. Ancak mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

‘YÜZLERCESİ YETİŞİYOR’

Emel Korkmaz, Ali İsmail Korkmaz Vakfı’nın (ALİKEV) faaliyetlerine ilişkin ise şöyle konuştu: “Ali İsmail’in yapmak isteyip de yapamadıklarını bu vakıf aracılığıyla yapmaya çalışıyoruz. Yüzlerce evladımıza burs sağlıyoruz. Genç sanatçılara destek oluyoruz” diye konuştu. Anne Korkmaz, “Ali İsmail eğitmen olacaktı, İngilizce öğretmeni olmak isiyordu ancak buna müsaade etmediler. Adına verilen desteklerle yüzlerce Ali İsmail yetişiyor. Ali İsmail bedenen yok ama onun fikirleri ve ruhu aramızda bizimle yaşıyor.”

GÖZLER AİHM KARARINDA

Ali İsmail’in katledilmesine ilişkin görülen davada iç hukuku tükettiklerini bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurduklarını ve onun kararını beklediklerini anlatan Korkmaz, “üç polis memuru ve iki sivil yargılandı. Failler çok kısa süre cezaevinde kaldı. Daha sonra denetimli serbestlikle çıktılar. O öldürenler müebbet de alsa Ali İsmail geri gelmeyecek. Ben başka canların yanmaması, başka annelerin ağlamaması için caydırıcı bir ceza çıkmasını bekledim” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİKLERLE ANILACAK

Ali İsmail Korkmaz’ın ölüm yıldönümüne ilişkin çeşitli noktalarda etkinlik ve anma töreni düzenlenecek. Cem Erdost İleri, saat 20.30’da Defne Atatürk Stadyumu’nda bir konser verecek. ALİKEV Müzik Topluluğu da ön grup olarak sahneye çıkacak.