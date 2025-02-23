Gezi için 1033 gündür nöbet

Yayınlanma: 23.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 23.02.2025 - 04:00

Samsun Ziraat Mühendisleri Odası’nda yapılan açıklamada konuşan İKK Sekreteri Veli Kebapçı, “Aralarında Şehir Plancıları Odası Onur Kurulu Üyesi Tayfun Kahraman, Mimarlar Odası avukatı Can Atalay’ın da bulunduğu arkadaşlarımız cezaevinde tutuluyor. Uydurma delillerle, kurgulanmış bir iddianameyle yürütülen yargı süreci, siyasal iktidarın hukuk ve adalet anlayışının çarpıklığının en somut göstergesi olarak tarihe geçmiştir” ifadelerini kullandı.

‘SUÇ İŞLEDİKLERİ İÇİN DEĞİL’

Kebapçı, “Arkadaşlarımız bir suç işledikleri için değil, siyasi iktidarın hesaplaşmaktan, yüzleşmekten korktuğu gerçeklerden kaçmanın bir aracı olarak tutsak edilmiştir. Arkadaşlarımız mesleklerini halkın faydasını gözeterek yerine getirdikleri için tutsak edilmiştir” diye konuştu.

