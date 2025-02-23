Gezi için 1033 gündür nöbet
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Samsun İl Koordinasyon Kurulu (İKK), gezi tutuklularının 1033’üncü gününde basın açıklaması yaptı.
Samsun Ziraat Mühendisleri Odası’nda yapılan açıklamada konuşan İKK Sekreteri Veli Kebapçı, “Aralarında Şehir Plancıları Odası Onur Kurulu Üyesi Tayfun Kahraman, Mimarlar Odası avukatı Can Atalay’ın da bulunduğu arkadaşlarımız cezaevinde tutuluyor. Uydurma delillerle, kurgulanmış bir iddianameyle yürütülen yargı süreci, siyasal iktidarın hukuk ve adalet anlayışının çarpıklığının en somut göstergesi olarak tarihe geçmiştir” ifadelerini kullandı.
‘SUÇ İŞLEDİKLERİ İÇİN DEĞİL’
Kebapçı, “Arkadaşlarımız bir suç işledikleri için değil, siyasi iktidarın hesaplaşmaktan, yüzleşmekten korktuğu gerçeklerden kaçmanın bir aracı olarak tutsak edilmiştir. Arkadaşlarımız mesleklerini halkın faydasını gözeterek yerine getirdikleri için tutsak edilmiştir” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
- Büyük kongreye saatler kala bomba kulis...
- Diş hekimini vuran saldırganın ifadesi ortaya çıktı
- CHP'den flaş yalanlama
- Dünyaca ünlü moda devi iflas etti
- 'Cumhurbaşkanı'nın sınıf arkadaşları kim?'
- 'Sahte diploma' soruşturmasına ilk tepki
- 'Artık gerisini siz bulun Sayın Bakan...'
- Yaşam süresi en uzun iller belli oldu
- Akit yazarı, İmamoğlu'nu hedef aldı