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Gezi Parkı Direnişi'ni anan öğrencilere gözaltı!

Gezi Parkı Direnişi'ni anan öğrencilere gözaltı!

29.05.2025 19:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gezi Parkı Direnişi'ni anan öğrencilere gözaltı!

Taksim Gezi Parkı Direnişi’nin 12. yılı sebebiyle anma düzenleyen İstanbul Üniversitesi öğrencileri, törenin ardından tramvay durağında gözaltına alındı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Orta Bahçe’de düzenlenen Gezi’nin 12. Yılı anması esnasında bir grup öğrencilere saldırdı. Çıkan arbedeye üniversite özel güvenlikleri ve çevik kuvvet polisi müdahale etti. 

Müdahalenin ardından anmaya son verip dağılan 20’ye yakın öğrenci tramvay durağında gözaltına alındı.

Konuya dair Cumhuriyet’e bilgi veren avukatlar gözaltına alınan kişi sayısının henüz netleşmediğini belirtti.

Gözaltına alınan öğrenciler  hastane kontrolünün ardından Vatan Emniyet’e götürülecek.

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