Gezi Parkı Direnişi'ni anan öğrencilere gözaltı!

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Orta Bahçe’de düzenlenen Gezi’nin 12. Yılı anması esnasında bir grup öğrencilere saldırdı. Çıkan arbedeye üniversite özel güvenlikleri ve çevik kuvvet polisi müdahale etti.
Müdahalenin ardından anmaya son verip dağılan 20’ye yakın öğrenci tramvay durağında gözaltına alındı.
Konuya dair Cumhuriyet’e bilgi veren avukatlar gözaltına alınan kişi sayısının henüz netleşmediğini belirtti.
Gözaltına alınan öğrenciler hastane kontrolünün ardından Vatan Emniyet’e götürülecek.