Ayşe Barım'a 'gezi' soruşturması: Oyunculara ne soruldu?
Menajer Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı soruşturma kapsamında ifade veren oyunculara tek soru sorulduğu ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayşe Barım hakkında, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, Barım'ın "hükümeti ortadan kaldırmak" amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı odaklı olaylara planlı şekilde yönlendirerek ve oyuncuların toplumdaki etki ile imaj rolünü kullanarak olayların kitleselliğini arttırma çabası içerisinde olduğu iddia edildi.
OYUNCULARA NE SORULDU?
Soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ifadesi henüz alınmayan oyuncuların da bilgisine başvurulacağını kaydederek, soruşturmanın genişleyeceğini açıkladı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre oyunculara, Gezi Parkı’na kendi iradeleriyle mi gittikleri yoksa Ayşe Barım’ın yönlendirmesiyle mi eylemlere katıldıkları sorulduğu öğrenildi.
Erdinç, ayrıca soruşturma kapsamında gözaltında bulunan tek ismin Ayşe Barım olduğunu aktardı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arınç'tan çok konuşulacak 'Kartalkaya yangını' yorumu
- Yılmaz Tunç'tan açıklama!
- Tunç'tan Özel'e telefon yanıtı
- Özdağ'dan Yapıcıoğlu'na yanıt
- 'Parti konuşmalarını Fidan'a danışıyordu'
- 'Çarpıcı bilgiler paylaşacak'
- Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber
- Gezi eylemlerine ilişkin Çarşı davasında karar
- Gözaltı kararı verildi!
- İlker Yağcıoğlu'ndan Galatasaray iddiası