Gezi tutukluları için adalet

Yayınlanma: 08.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2023 - 04:00

İstanbul’da TMMOB Mimarlar Odası önünde düzenlenen eylemde tutukluluk halinin hukuksuz olduğu vurgulanırken “Her yer Taksim her yer direniş” ve “Gezi onurumuzdur” sloganları atıldı.

‘HUKUKA AYKIRI MÜDAHALE’



Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi, 8 Haziran’da Ankara Adliyesi’nde TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tutukluluğuna tepki gösteren avukatlara müdahaleye ilişkin rapor açıkladı. Basın açıklamasının keyfi ve dağılma uyarısı yapılmadan engellendiğinin belirtildiği raporda, “Polisin ciddi fiziki ve hukuka aykırı müdahalesi var” denildi.