Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman: 'İnanıyoruz aile fotoğraflarımızı evimizde çektireceğiz'

Gezi Davası kapsamında Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman’ı ziyaret eden eşi Meriç Demir Kahraman, 183. görüşün ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Meriç Kahraman, Tayfun Kahraman’ın “herkese çok selamı” olduğunu belirterek, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

“İnsan bazı şeyleri yaşayarak öğreniyor. Biz mahkeme nedir, tutuklanmak ne demektir, cezaevi nerededir, Yargıtay ne iş yapar, AYM kararı ne anlama geliri ailece bu süreçte öğrendik. AYM kararlarının yayınlanması ve uygulamaya geçmesinin de idari ve teknik gerekleri ile sürelerinin olduğunu bu günlerde yaşayarak öğreniyoruz.”

Kahraman, hukuki sürece ilişkin tüm açıklamaların yalnızca kendileri ve avukatları Cansu Çiftçi tarafından yapılacağını vurgulayarak, “Sizden isteğimiz, yalnızca bizden gelen açıklamalara itimat etmenizdir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında umut vurgusu yapan Kahraman, “Umuyoruz ve inanıyoruz ki en kısa sürede aile fotoğraflarımızı Silivri Cezaevi’nde değil, -olması gerektiği gibi- evimizde çektirebileceğiz” dedi.