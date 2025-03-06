‘Gezi’de 12 yıl sonra tazminat yolu

Yayınlanma: 06.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.03.2025 - 04:33

Danıştay Onuncu Dairesi, yeniden bir karar verilmesi için dosyayı İstanbul 3. İdare Mahkemesi’ne geri gönderdi. Aydoğan, İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı hakkında 100 bin TL manevi, 1000 TL de maddi tazminat davası açtı.

Tazminat davası mahkeme tarafından reddedilirken Danıştay da 2021’de kararı onadı. Aydoğan, gerekli araştırmanın yapılmadığı, polisler hakkında soruşturma izni verilmediği ancak açılan dava sonucu soruşturma izni verilmemesine yönelik kararın iptal edildiğini belirterek verilen kararın düzeltilmesini istedi ve karar Danıştay 10. Dairesi’ne taşındı. Daire, Aydoğan’ın temyiz talebini oyçokluğuyla kabul etti ve İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin ret kararı bozuldu. Yeniden bir karar verilmesi için dosya yeniden İstanbul 3. İdare Mahkemesi’ne gönderildi.