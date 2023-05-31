2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Gezi'nin 10. yılında Galata Köprüsü'ne pankart asıldı

SOL Parti, Gezi Parkı direnişinin 10’uncu yılı nedeniyle Galata Köprüsü’ne pankart astı. “Gezi umuttur, halk düşmanlarını yeneceğiz” yazılı pankartta, Gezi eylemleri sırasında yaşamını yitirenlerin resimleri yer aldı.

ANKA
Yayınlanma: 31.05.2023 - 11:40
Abone Ol google-news

SOL Parti, bugün Gezi Parkı direnişinde yaşamını yitirenleri anmak için Galata Köprüsü’ne pankart astı.

“Gezi umuttur, halk düşmanlarını yeneceğiz” yazılı pankartta, Gezi eylemleri sırasında yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Berkin Elvan, Medeni Yıldırım, Abdullah Can Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Ahmet Atakan ve Hasan Ferit Gedik’in resimleri yer aldı.  

Görüntüler, SOL Parti İstanbul’un sosyal medya hesabında “Gezi 10 yaşında. Dünyanın çivisine, bugünün gerisine sahip çıkan birileri var! Arkadaşlarımıza sözümüz; Halk düşmanlarını mutlaka yeneceğiz! Asla vazgeçme” notuyla paylaşıldı.


gezi parkı Gezi eylemleri gezi pankart Galata Köprüsü Galata SOL Parti

İlgili Haberler

Gezi tutuklusu Can Atalay'ın mazbatası alındı: Tahliye için başvurulacak

Gezi tutuklusu Can Atalay'ın mazbatası alındı: Tahliye için başvurulacak
Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı gezici aracı yollarda

Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı gezici aracı yollarda
Özgürlük ve adalet isteyen Milyonların başlattığı direnişi ve yitirdiklerimizi unutmadık: Gezi 10 yaşında!

Özgürlük ve adalet isteyen Milyonların başlattığı direnişi ve yitirdiklerimizi unutmadık: Gezi 10 yaşında!

En Çok Okunan Haberler