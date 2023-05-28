Özgürlük ve adalet isteyen Milyonların başlattığı direnişi ve yitirdiklerimizi unutmadık: Gezi 10 yaşında!

Yayınlanma: 28.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.05.2023 - 03:00

İstanbul Taksim’de 27 Mayıs 2013’te Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilerek yerine Topçu Kışlası yapılmasına karşı başlayan daha sonra adalet, demokrasi, özgürlük talebiyle tüm Türkiye yayılan Gezi Direnişi’nin üzerinden tam 10 yıl geçti. Direnişte Berkin Elvan (15), Hasan Ferit Gedik (21), Mehmet Ayvalıtaş (20), Ali İsmail Korkmaz (19), Ethem Sarısülük (26), Abdullah Cömert (22), Ahmet Atakan (23) ve Medeni Yıldırım (18) yaşamını yitirdi.

Taksim Dayanışması Platformu dün Gezi’nin 10. yılı dolayısıyla Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) İstanbul Karaköy binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası temsilcileri katıldı.

‘PUSULAMIZ GEZİ’

Basın açıklamasını okuyan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Başkanı Esin Köymen “Gezi’nin 10. yılında, şehir şehir, dalga dalga yayılan, yasaklara, hukuksuz cezalara, baskıya, ranta, talana, yalana, tüm ayrıştırma politikalarına karşı yan yana durduğumuz, sesimizi çığa dönüştürdüğümüz o şanlı direnişten hâlâ ilk günkü gibi gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Gezi Direnişi’nde hayatını kaybedenleri anan Köymen “Gezi direnişinde gözünü kaybedenlerin, yaralananların, yargılananların, işsizliğe, sürgüne mahkûm edilenlerin, ödetilen her bedele karşın Gezi’nin anısına toz kondurmayan tavırlarıyla gurur duyuyoruz” dedi.

Gezi Davası kapsamında haklarında 18’er yıl hapis cezası verilen Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Can Atalay, Mücella Yapıcı, Mine Özerden ve Çiğdem Mater 25 Nisan 2022’den bu yana, müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala’ya da selam gönderen Köymen “Cehennemin kapılarını kapatmak için, Gezi’de kapısını araladığımız o coşkulu, heyecanlı, bir arada, umutlu, paylaşımcı, dirençli ‘bir başka dünya’ya bir adım yaklaşmak amacıyla sandık başında ve sandık nöbetinde olacağız. Seçimin sonucunda hangi ittifak, hangi koalisyon, hangi hükümet gelirse gelsin bilsinler ki bizim pusulamız Gezi’dir” diye konuştu.

‘O GÜNKÜ RUHLA’

KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ayfer Kocaklı ise “Biz Gezi’de çok farklı kimliklerde insanlar, yan yana geldik, bir hak için mücadele ettik. O günkü ruhla geleceğimize sahip çıkmak için, emeğimize sahip çıkmak için, seçimde olacağız ve oy vereceğiz. Değişimden yana oyumuzu vereceğiz” dedi.