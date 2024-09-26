Gıda fabrikasında 7 işçi amonyak gazından zehirlendi

Bursa'da gıda fabrikasında 7 işçi amonyak gazından zehirlendi.

Gıda fabrikasında 7 işçi amonyak gazından zehirlendi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2024 - 19:18

İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir gıda fabrikasında meydana geldi. Fabrikada amonyak gazına maruz kalan işçiler Hafize D., Harbiye Ö., Kadife A., Nazmiye S., Emel B., Nevin A.ve Yasin A., fenalaştı. 7 işçi, fabrikanın aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.


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