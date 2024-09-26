Gıda fabrikasında 7 işçi amonyak gazından zehirlendi
Bursa'da gıda fabrikasında 7 işçi amonyak gazından zehirlendi.
İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir gıda fabrikasında meydana geldi. Fabrikada amonyak gazına maruz kalan işçiler Hafize D., Harbiye Ö., Kadife A., Nazmiye S., Emel B., Nevin A.ve Yasin A., fenalaştı. 7 işçi, fabrikanın aracıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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