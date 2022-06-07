Gıda güvenliğinde enflasyon tehlikesi

07 Haziran 2022 Salı, 17:10

Bornova Belediyesi ev sahipliğinde Bornova Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve üç ayrı oturum halinde gerçekleşen panelde meslek odalarının temsilcileri, bilim insanları ve uzmanlar gıda ve su güvenliği, bitkisel ve hayvansal üretimde gıda güvenliği, gıda güvenliğinde izlenen devlet politikaları, gıda kaynaklı hastalıklar ve kooperatifçilik başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

Yanlış tarım politikaları ve gıda enflasyonunun artması nedeniyle geleceğin tehlikede olduğu belirten Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, “Ülkemizde gıda güvenliğinden söz etmek mümkün değil. Yaşamak nasıl bir insan hakkı ise, sağlıklı, güvenli ve yeterli gıdaya uygun fiyatlarla sürdürülebilir bir biçimde ulaşabilmek de bir insan hakkıdır” dedi.

Toprak, meslek odaları adına yaptığı ortak açıklamada gıda güvenliğinin risk altına olduğunu belirterek alınması gereken tedbirleri ise şöyle özetledi:

“Ülke tarımı ne yazık ki günübirlik ve yanlış politikalar ile yönetilmeye çalışılmakta ve artık yönetilememektedir. Ülkemizin önemli değerlerinden olan tarımsal üretim potansiyeli gün geçtikçe daraltılmakta, aşırı derecede artan tarımsal girdi maliyetleri nedeniyle üretimden vazgeçen, yem alıp besleyemediği süt hayvanlarını kesime gönderen üreticilere her gün yenisi eklenmektedir. Hemen her gün bir gıda zehirlenmesi haberiyle karşı karşıya olduğumuzu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşasını, kayıt ve kontrol dışı gıda üretiminin hala var olduğunu ve yapılan denetimlerin yetersizliğini göz önünde bulundurursak ülkemizde gıda güvenliğinden söz etmemiz mümkün değildir. Gıda enflasyonunun kontrol edilemeyen bir şekilde yükseldiği ülkemizde, ekonomik kaygılar gıda güvenliği ve güvencesinin sağlanmasına ve sürdürülebilir olmasına büyük engel teşkil etmektedir. Gıda enflasyonunun yüksek olması, gıda harcamaları toplam harcamasının büyük bir bölümünü oluşturan dar gelirli kesimi çok daha fazla etkilemektedir. Oysa tarım açısından zengin kaynaklara sahip olan ülkemiz, seksen üç milyon insanı rahatlıkla besleyecek toprak büyüklüğü ve verimliliğine sahiptir. Ancak tarım politikalarında yapılan yanlışlar, çiftçilerin ve kooperatiflerin yeterli desteği alamaması, tarım arazilerinin yok edilmesi, yüksek gübre ve mazot fiyatları gibi sebeplerle üretim kapasitemiz düşmekte ve kendi üretebileceğimiz ürünleri ithal eder hale gelmekteyiz.”

Tarımda izlenen ithalat politikalarını eleştiren ve yerli üretime dönülmesi gerektiğini hatırlatan Toprak son olarak şunları söyledi:

“Fiyatı yükselen her gıda maddesi için çözüm olarak görülen ithalat da vatandaşın ucuz, yeterli ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlayamamakla birlikte, yerli üreticiyi de mağdur etmektedir. Bu durum da, ülkemizde gıda egemenliğini tehlikeye atmaktadır. Yaşamak nasıl bir insan hakkı ise, sağlıklı, güvenli ve yeterli gıdaya uygun fiyatlarla sürdürülebilir bir biçimde ulaşabilmek de bir insan hakkıdır ve bunu sağlamak kamunun en önemli görevlerinden biridir.”