Gıda Mühendisleri Odası Genel Başkanı Üzümcü: ‘Türkiye’nin prestiji zarar görebilir’

Yayınlanma: 08.01.2025 - 11:31

Güncelleme: 08.01.2025 - 11:31

Türkiye’den ihraç edilen ancak yüksek miktarda pestisit kalıntı (zirai ilaç) ya da aflatoksin (küf hastalığı) bulunduğu gerekçesi ile iade edilen ürün sayısında artış sürüyor. Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye'den Danimarka'ya giden üzüm yapraklarında pestisit kabuklu susam tohumlarında ise salmonella bakterisinin tespit edildiğini duyurdu. Danimarka, söz konusu ürünleri ya Türkiye’ye iade edecek ya da imha edecek. İadelerin ve ürünlerin üzerinde çıkan zararlı kalıntıların artması, bu konuda bir dikkatsizlik veya ihmalin söz konusu olabileceğini akıllara getirdi.

‘VERİLER KAMUOYUYLA PAYLAŞILMALI’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Genel Başkanı Yaşar Üzümcü, Avrupa Birliği’nin (AB) gıda alım sürecinde belli aflatoksin sınırları olduğunu belirterek “Bunlar hem kendi insanımız hem de dünya üzerindeki tüm insanlar için olmazsa olmaz kriterler. Bunların yerine getirilmesi lazım. Yani gıda ürünlerimiz pestisit kalıntılarından ve mikotoksinlerden arındırılmış olmalı” dedi.

Türkiye’den ihraç edilen ürünlerin gönderilirken teste tabii tutulduğunu söyleyen Üzümcü, “Ama nedense burada yapılan testlerde çıkmayıp orada yapılan analizlerde çıkması ayrı bir konu. ‘Yeterince dikkat mi edilmiyor mu’ gibi soru işaretleri oluşuyor. Ülkelerin iade gerekçeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı ilgili ülkelerden istenmeli. Bu veriler de kamuoyuyla paylaşılmalı” ifadelerini kullandı.

‘ÜRETİMDEN TÜKETİME HER AŞAMA DENETLENMELİ’

İade işlemlerinin yurttaşların kafasında soru işaretleri oluşmasına sebep olduğunu belirten Üzümcü, “Bu ürünlerle yapılan işlemleri, analizlerin sonucunda ne olduğunu kamuoyuna şeffaf şekilde duyurması gerekiyor ki bizim de içimiz rahat etsin. Yurttaşlar doğal olarak bu ürünleri bize mi yediriyorlar gibi endişelere kapılıyor. O yüzden de bunu şeffaf bir şekilde duyrup tüketicinin aklındaki soruları gidermesi gerekiyor” diye konuştu.

Salmonella bakterisinin kirli sulardan, çeşitli hijyen eksikliklerinden kaynaklanabileceğini belirten Üzümcü, “Bu tür haberlerin çıkması ülke itibarımızı da kötü etkiliyor. Hatta ülkeden gıda ihracatını da zaman içerisinde olumsuz etkileyecektir. Bu konuda A’dan Z’ye, üreticiden ihracatçısına kadar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her birimine kadar sıkı denetlenmeli. Gerekli yaptırımlar uygulanmalı. Yalnızca son üründen numune alıp test etmek gerçek anlamda gıda güvenliğini sağlamaz. Ürünün üretimden tüketime kadar her aşaması denetlenmeli” ifadelerini kullandı.