Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da düzenlenen Denetimli Serbestlik Sistemi Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Peki, Gir çık hapis ne demek? Gir çık hapis kalktı mı? 1-2 Yıl ceza alan ne kadar yatar?

GİR ÇIK HAPİS NE DEMEK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, '1 yıl ceza alan 18 gün yatacak' şeklindeki haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. "Eski sistemde 2 yılın altındaki cezalar, koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik nedeniyle "gir-çık" uygulamasına dönüşüyordu. Bu durum cezasızlık algısı yaratıyordu" diyen Bakan Tunç kafa karışıklığını giderdi.

1-2 YIL CEZA ALAN NE KADAR YATAR?

Tunç, kamuoyunda ‘1 yıl ceza alanın 18 gün cezaevinde kalacağı’ şeklinde çıkan haberlerle ilgili yanlış anlaşılmaları gidermek amacıyla açıklama yaptı. Daha önceki uygulamada, 2 yılın altındaki hapis cezalarında koşullu salıverilme ve bir yıllık denetimli serbestlik süresi nedeniyle hükümlülerin cezaevine girip çıkması mümkün olabiliyordu. Bu durum, bazı kesimlerde cezasızlık algısına yol açıyordu. Ancak 10. Yargı Paketi ile yapılan düzenlemeyle eski uygulama sona erdirildi.

YENİ YARGI PAKETİYLE NE DEĞİŞTİ?

Şu an yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre;

2 yıl ceza alan, koşullu salıverilme tarihine kadarki sürenin 1/10’unu, yani en az 36 gününü ceza evinde geçirmek durumunda kalacak.