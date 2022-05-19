Giresun’da 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Giresun’da öğrencilerin uygunsuz videosunu çekerek sosyal medyada paylaşılmasında ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
Giresun’da deniz kıyısında iki öğrencinin uygunsuz videosunu çekerek sosyal medyada paylaşılmasında ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.
Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Giresun'da deniz kıyısında meydana gelen bir olayı kayda alan ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan iki gencin görüntüleri ile ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirilerek idari tahkikata da başlanılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.
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