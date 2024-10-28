Giresun’da bir kız çocuğunun sahile vurmuş cesedi bulundu
Giresun’un Görele ilçesinde sahile vurmuş bir kız çocuğu cesedi bulundu. Cesedin, 16 yaşlarındaki Damla Nur Kavraz’a ait olduğu belirlendi.
Görele ilçesinde sahile vurmuş bir ceset bulundu. Ekipler tarafından kıyıya çıkartılan cesedin Damla Nur Kavraz’a (16) ait olduğu belirlendi.
Ceset, yapılan ilk incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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