Giresun’da bir kız çocuğunun sahile vurmuş cesedi bulundu

Giresun’un Görele ilçesinde sahile vurmuş bir kız çocuğu cesedi bulundu. Cesedin, 16 yaşlarındaki Damla Nur Kavraz’a ait olduğu belirlendi.

Giresun’da bir kız çocuğunun sahile vurmuş cesedi bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 17:55

Görele ilçesinde sahile vurmuş bir ceset bulundu. Ekipler tarafından kıyıya çıkartılan cesedin Damla Nur Kavraz’a (16) ait olduğu belirlendi.

Ceset, yapılan ilk incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Görele #giresun
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler