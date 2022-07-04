Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı
Giresun'un Keşap ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç tedavi altına alındı. Gencin kurtarılma anları cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Hisarüstü köyünün sahil kesiminde, 3 Temmuz Pazar günü serinlemek için denize giren K.K. (21) akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi.
EKİPLER KURTARDI
Müdürlüğe bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi görevlilerince sudan çıkartılan K.K, 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan yoğun dalga ve akıntının bulunduğu denizde K.K'yi kurtarma çalışmaları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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