Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi jandarma kurtardı
Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Sarıyer Kısırkaya sahilinde boğulmak üzere olan Ramazan O. ile Yavuz L.'yi bota alarak kurtardı. İki şahıs hastaneye kaldırılırken; aynı sahilde Macid H. ile Aya E. isimli iki kişi de boğulma tehlikesi atlattı.
İstanbul Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi jandarma ekipleri kurtardı. Baygın halde sahile çıkarılanlardan 3 kişi, bir süre sonra kendine gelirken, bir kişi ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, Sarıyer Kısırkaya sahilinde 26 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile plaja gelen Ramazan O. denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Ramazan O.'yu kurtarmak için arkadaşları da denize girdi.
SAHİLE GÖTÜRÜLDÜLER
Jandarma ekiplerine de haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma ekibi, boğulmak üzere olan Ramazan O. ile Yavuz L.'yi bota alarak kurtardı. Baygın halde bota çıkarılanlar hızla sahile götürüldü.
Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Yavuz L. bir süre sonra kendine gelirken, Ramazan O. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ANBEAN YANSIDI
Aynı sahilde Macid H. ile Aya E. isimli iki kişi de boğulma tehlikesi atlattı. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kendilerine geldi.
Jandarmanın boğulma tehlikesi atlatanları kurtarma çalışmaları çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, sahilde baygın halde yatan kişilere ekiplerin müdahale etmesi görülüyor.
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