Kocaeli'de gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi

Darıca ilçesinde bulunan millet bahçesinde denize giren 2 arkadaştan birisi boğulma tehlikesi geçirdi. Ekiplerin çalışmalarının ardından denizden çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.

AA
17 Haziran 2022 Cuma, 09:00
Kocaeli'de gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede tedavi altına alındı.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki sahilde Adem Tekin (19) ile bir arkadaşı denize girdi. Tekin'in bir süre gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşı bağırarak yardım istedi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi ile Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları sevk edildi.

Kaybolan Tekin'in bulunması için KOSKEM tarafından arama çalışması yürütüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaklaşık yarım saat sonra sudan çıkarılan gence sağlık ekiplerince suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tekin'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


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