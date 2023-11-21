Giresun'da fırtına etkili oldu... Duvar yıkıldı, yol çöktü!

Yayınlanma: 21.11.2023 - 00:34

Güncelleme: 21.11.2023 - 00:35

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde akşam saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Espiye ilçesi Yalı Mahallesi'nde, etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun- Ordu güzergahında hasara yol açtı.

Fırtınanın etkisiyle kıyıda sahil yoluna paralel uzanan beton duvarın bir bölümü, dalgaların alt kısmını aşındırması nedeniyle yıkıldı. Duvarın yıkılması sonucu Güce Kavşağı mevkisinde karayolunun bir kısmında çökme meydana geldi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla bölgeye karayolları ve trafik polisi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, uyarıcı levhalar yerleştirdikleri bölgede güvenlik önlemi alırken, ulaşım da tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

VALİLİKTEN UYARI

Giresun Valiliği de etkili olan fırtınaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.,

Sürücülerin uyarıldığı açıklamada, "Denizden gelen dalga fırtınası ilk yıkıcılığını kaybetse de şiddetini devam ettirmektedir. Güzergahta seyahat edecek sürücülerin dikkatli olması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz etmektedir" denildi.