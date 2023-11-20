Sarıyer'de fırtına sonrası hasar ortaya çıktı

Yayınlanma: 20.11.2023 - 11:53

Güncelleme: 20.11.2023 - 11:53

Pazar günü İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Sarıyer'deki Garipçe köyünde bulunan iş yerleri zarar gördü.

Dalgaların çekilmesiyle hasarın boyutu da ortaya çıktı.

Dalgaların yerle bir ettiği işletmelerden birinin sahibi Ramazan Kurt, "İşletmemizde 10-15 kişi ekmek yiyordu. İşletmemiz şu anda kullanılamaz durumda. Biz bu dalganın olacağını bekliyorduk, gerekli tedbirleri aldık ama her ne kadar tedbir almış olsak da dalga çok büyüktü, çok büyük bir yıkım oldu içeride. Kullanılamaz hale geldi. Dükkanımızın yeniden eski haline getirilmesi için destek olunmasını bekliyoruz. Dalgadan işletmemiz büyük zarar gördü.Burada en büyük zararı bizim işletmemiz gördü" şeklinde konuştu.

Zarar gören iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.