Giresun'da kadın cinayeti: İrem Kostakoğlu, eski sevgilisi Yunus Emre Albayrak tarafından öldürüldü!
Giresun’da, 27 yaşındaki İrem Kostakoğlu, barışma teklifini kabul etmediği eski sevgilisi Yunus Emre Albayrak (30 tarafından öldürüldü. Cinayetin ardından kendisini de tabancayla başından vuran Albayrak, hastanede tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde Aksu Mahallesi’nde meydana geldi. Giresun Belediyesi'nde itfaiye personeli olarak çalışan İrem Kostakoğlu eve doğru yürürken yanına gelen eski sevgilisi Yunus Emre Albayrak barışma teklifinde bulundu. Albayrak, teklifine olumlu yanıt vermeyen İrem Kostakoğlu'nu yanında getirdiği tabancayla vurdu. Ardından silahı kendi başına dayayan Albayrak, tetiği çekti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kostakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yunus Emre Albayrak ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
İrem Kostakoğlu'nun cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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