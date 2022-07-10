Giresun'da kamyonetin dereye devrildiği kazada 7 kişi yaralandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

AA
10 Temmuz 2022 Pazar, 16:39
Giresun'da kamyonetin dereye devrildiği kazada 7 kişi yaralandı
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İlçenin Karaağaç köyünde, Mücahit Şimşek yönetimindeki 54 AGF 686 plakalı kamyonet, Kaya Deresi'ne devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Esra, Ekrem, Sündüs, Saliha, Maide ve Perihan Şimşek yaralandı.

Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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