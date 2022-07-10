Giresun'da kamyonetin dereye devrildiği kazada 7 kişi yaralandı
Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
İlçenin Karaağaç köyünde, Mücahit Şimşek yönetimindeki 54 AGF 686 plakalı kamyonet, Kaya Deresi'ne devrildi.
Sürücü ile araçta bulunan Esra, Ekrem, Sündüs, Saliha, Maide ve Perihan Şimşek yaralandı.
Yaralılar, Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Video Haberler
- MHP'den ittifak yorumu
- Soylu, Türkiye’de doğan Suriyeli sayısını açıkladı
- Acun Ilıcalı'ya Türk sponsor!
- D-100 yolunda gizemli kaza: Ayrıntılar ortaya çıktı
- Hayata 100 bin TL borçla başlıyorlar
- İstanbul'da dakikada 65 şimşek çaktı
- 'Çocuğumu ölmek üzereyken kurtardım'
- Kurban atıklarını çay yatağına gömmüşler
- '20 yıldır iktidardasınız...'
- Antalya'da yunuslar turist teknesiyle yüzdü
En Çok Okunan Haberler
-
- AFAD'dan 21 il için 'kuvvetli yağış' uyarısı
- Hatırlatma dozu için randevular açıldı
- Bankamatikler ve acil durum hattı çalışmadı
- 'Biz bu değiliz'
- ‘Elinizdeki dosyaları bitirin’ talimatı
- İstanbul'da gece saat 01.00...
- Bayram dedikodusuna jet yanıt geldi
- 'Recep Tayyip Erdoğan gidince gelirim'
- '20 yıldır iktidardasınız...'
- 'Döviz kıtlığı ihtimali yüksek'