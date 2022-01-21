Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Giresun yönündeki trafik akışını aksattı.

İHA
21 Ocak 2022 Cuma, 01:09
Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nda zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
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Giresun'un Görele ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlçenin Yeşiltepe Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda Giresun yönüne giden 3 tırın buzlanan yolda kayması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

TRAFİK DURDU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ulaşım Giresun yönüne dururken Trabzon yönüne giden araçlar ise şehir merkezinden geçen yola yönlendirildi.

Tırların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. 


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