Giresun'da kene can aldı!

Yayınlanma: 05.08.2023 - 23:29

Güncelleme: 05.08.2023 - 23:29

İlçeye bağlı Dereköy’de yaşayan Hilal T. (22) tarlada çalıştığı sırada vücuduna yapışan keneyi cımbızla çıkardı. Bir süre sonra ateş, titreme ve bulantı şikayetleriyle yakınlarınca Suşehri Devlet Hastanesi’ne götürülen Hilal T, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

KURTARILAMADI

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Hilal T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hayatını kaybeden genç kızın KKKA pcr testinin pozitif olduğu bildirildi.