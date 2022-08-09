Giresun'da lunaparkta eğlence treni raydan çıktı: 1'i ağır 4 yaralı
Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Giresun'da lunaparkta bulunan raylı oyuncağın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaşanan kaza lunaparklardaki oyuncakların güvenliğini bir kez gündeme getirdi.
Kaza, Hacı Hüseyin Mahallesi'nde bulunan bir lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, raylı oyuncak henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar Giresun'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan yaşanan bu kaza lunaparkların kontrollerinin ne kadar sağlıklı yapılıp yapılmadığı sorusunu akıllara getirdi.
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