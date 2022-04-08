Giresun’da öğrenci servisi devrildi: 7’si öğrenci 8 yaralı

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7’si öğrenci 8 kişi yaralandı.

(İHA)
08 Nisan 2022 Cuma, 18:21
Giresun’da öğrenci servisi devrildi: 7’si öğrenci 8 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, ilçenin Duman köyünde Ali K. idaresindeki 28 M 7075 plakalı servis minibüsü yoldan çıkarak takla atıp devrildi.

7 ÖĞRENCİ YARALANDI

Meydana gelen kazada yaşları 5 ile 18 arasında değişen 7 öğrenci ile araç sürücüsü Ali K. hafif şekilde yaralandı.

Yaralıların kontrol için Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. 


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