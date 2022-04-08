Giresun'da öğrenci servisi devrildi, 8 kişi yaralandı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde okul servis minibüsünün devrilmesi sonucu 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.

AA
08 Nisan 2022 Cuma, 17:38
Giresun'da öğrenci servisi devrildi, 8 kişi yaralandı
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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Duman köyünde Ali Kanboz idaresindeki servis minibüsü, yol kenarına devrildi.

Kazada sürücü Kanboz ile araçtaki 7 öğrenci yaralandı.

Ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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