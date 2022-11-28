Giresunlu Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal son yolculuğuna uğurlandı
Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal, Giresun'un Güce ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu 25 Kasım günü ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal, (21) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
Şehit askerin cenazesi bugün askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na oradan karayolu ile Güce ilçe merkezine getirildi.
Şehit Er İsmail Ünal için Belediye Sosyal Tesisleri alanında cenaze namazı kılındı.
Cenaze törenine şehit ailesinin yanı sıra, Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Milletvekilleri, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Alay Komutanı Binbaşı Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, askeri erkan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Şehidin tören alanına gelişte şehit annesi Sema ve babası Fehmi Ünal oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit annesi ayakta durmakta güçlük çekti.
Şehit, cenaze namazı sonrasında Espiye ilçesinin Çam Mahallesi'ndeki aile kabristalığında toprağa verildi.
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