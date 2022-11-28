Şehit Duabey Onur Öztürkmen, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in cenazesi memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Öztürkmen için ilçeye bağlı kırsal Dazhöyük Mahallesi'nde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu.
İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Duabey Onur Öztürkmen'in naaşı, mahalle mezarlığına defnedildi.
Törene şehidin babası Derde, annesi Gülcan, kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen ile yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, AKP Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Ali Şahin, Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, MHP Milletvekili Muhittin Ali Taşdoğan, CHP Milletvekili Bayram Yılmazkaya ile diğer ilgililer katıldı.
Öztürkmen'in fotoğrafını taşıyan kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, törene ağabeyinin askeri pardösüsü ve tören kılıcı ile katıldı, yüzüğünü taktı. Fatih Mehmet Öztürkmen, ağabeyinin kılıcını, anne Gülcan Öztürkmen ise oğlunun tören şapkasını tabutun üzerine bıraktı.
Video Haberler
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Bu karı’ diyene dikkat ettiniz mi
- 'Bizimkiler'in Ulviye'sinden kahreden haber
- 'En az 25 bin 400 TL olmalıdır...'
- Bildikleri halde uyarmamışlar, açığa çıktı...
- Organize belirsizlik
- Artık 'Affımı istiyorum' olmayacak
- İYİ Parti kongresinde kavga çıktı!
- Makatında bira şişesiyle acil servise geldi
- İşte anayasa değişikliği önerisi
- Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?