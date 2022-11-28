Şehit Piyade Er Mehmet Demir, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

28 Kasım 2022 Pazartesi, 16:27

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Şehit Mehmet Demir'in (21) Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için Adıyaman'ın Besni ilçesi Pınarbaşı köyüne getirildi.

Törene şehidin babası Latif, annesi Nergis ile yakınları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergider, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, askeri ve mülki erkan ile yurttaşlar katıldı.

"BAŞKA ANNELERİN YÜREĞİ YANMASIN"

Cenaze töreninde şehidin annesi Nergis, "Başka annelerin yüreği yanmasın, Bu son şehidimiz olsun. Mehmet'im son şehidimiz olsun. Annen sana kurban" dedi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, şehidin ailesini teselli edip, başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Demir'in naaşı, köy mezarlığına götürüldü.

Şehit Demir'in cenazesi, dualarla buraya defnedildi.