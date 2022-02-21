Girgin: Bal üreticileri şeker bulamıyor

21 Şubat 2022 Pazartesi, 10:38

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla’da bal üretimi yapan arıcıların sorunlarını, yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sordu. “Arıcılarımızın şeker ihtiyacı acilen çözülmelidir” diyen Girgin, şunları söyledi:



“Çam balı üretimi, Muğla’da geleneksel bir tarımcılık faaliyetidir. Son yıllarda küresel iklim değişikliği nedeniyle oluşan olumsuzluklar ve geçen sene Muğla’da büyük bir ormanlık alanın yok olmasına neden olan yangınlar bu faaliyete zarar vermiştir. Arıcılar için hayati olan, kışın arılarının ölmesini engelleyerek, baharla birlikte yeni sezon için üretim yapmaktır. Arıcılar arılarını, uzaklarda konaklatarak arıcılık yapar. Ancak bu yıl arıcılar için arıların yanına gitmek akaryakıt fiyatlarından dolayı külfet haline gelmiştir.”

"ARICILAR ŞEKER TEMİN EDEMİYOR"

Bu mevsimde arılar için şeker ile besleme yapmak da gerekmektedir. Özel şeker fabrikalarının fiyatları çok yüksek olduğu için arıcılarımız Türk Şeker’den şeker temin etmeye çalışıyor. Önceden, uygun fiyata veya vadeli olarak Tarım Kredi Kooperatifleri’nden şeker temin edebilen arıcılarımız Türk Şeker’den bu yıl şeker temininde sıkıntı yaşanmaktadır. Türk Şeker’in toz şeker yerine sıvı arı yemi satışı yapacağı söylentisi de dolaşmakta. Ancak arıcılar sıvı arı yemi yerine şeker temin edilmesinde ısrarcı. Arıcılarımız, ‘Arımızı yaşatamazsak arılarımızı gezdiremezsek sadece bal üretimi değil diğer bitkisel üretimler için de büyük sorunlar yaşanacak, bu gerçeğin görünmesini istiyoruz.’ diyor.

"AYRIMCILIK İDDİASI"

“Ayrıca; Muğla kamuoyunda konuşulan bir iddia da şeker temininde ayrımcılık yapıldığıdır. Muğla Arıcılar Birliği de herkese eşit şeker dağıtımı için çağrı yapıyor. Arıcılarımız arasında ayrım yapmak kanun tanımamak demektir. Bu tarz iddiaların üzerine gidilmesi gerekiyor. Sosyal devlete yakışan herkese eşit, tarafsız muameledir.”

"ARICININ İSYAN MEKTUBU"

“Bu sorunları bana mektupla aktaran arıcı arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Kendisinin isyan mektubunda şu ifadeler var: “Devletin herkese eşit yaklaşması gerekmez mi, illa ki siyasi olarak bir yerlere yakın olursak mı üretici oluyoruz, biz de devletimize vergimizi veriyoruz, vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Tarımın siyaseti mi olur, ocusu bucusu mu olur? Eskiden uygun fiyata veya vadeli Tarım Kredi Kooperatiflerinden şeker alır arımıza verirdik. Türk şekerin şekeri yok alamıyoruz. Ancak marketlerde toptan fiyattan uzuz şeker satılıyor. Ben de dahil bir çok tanıdığım arıcı, çaresizce market market dolaşıp kilo kilo şeker toplayıp arılarımızı beslemeye çalışıyoruz.”

Girgin’in, Bakan Pakdemirli’ye "Şeker sıkıntısı çeken bütün arıcılara şeker temin etmek ve akaryakıt desteği vermek için ne gibi çalışmalar yapmaktasınız? Şeker temini konusunda, belirli ayrımcılık yapıldığı iddiası hakkında bir soruşturmanız var mı?" sorularını yöneltti.