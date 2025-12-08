Gizli tanık ifadesi ortaya çıktı: Türkiye'de yasa dışı bahis 3 ülke üstünden yapılıyor

Papara iddianamesindeki gizli tanık ifadelerine göre; Türkiye’deki yasa dışı bahis sitelerinde İsviçre, Ermenistan, İngiltere merkezli sistemler kullanıldı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın haberine göre; Papara iddianamesinde gizli tanık 'Ihlamur' ifadesinde her yıl yaklaşık 2 milyar dolar yasa dışı bahis yoluyla Türkiye dışına aktarıldığını anlattı.

İddianameye göre, yasa dışı bahis sisteminin altyapısı KKTC, Makedonya, Sırbistan, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, İsrail ve Brezilya gibi ülkelerde kurulu. Türkiye’de ise yasa dışı bahis pazarında 3 farklı ülke menşeli sistemi kullanılıyor.

GİZLİ TANIK İFADESİNE YANSIDI

İddianamede gizli Tanık “Ihlamur”un beyanlarına göre, İsviçre merkezli Betradar spor bahisleri için oran ve veri sağlarken, Evolution Gaming canlı casino hizmeti veriyor.

Gizli tanık, Betconstruct isimli şirketin ise Ermenistan ve İngiltere merkezli olduğu ifade ederek, “Türkiye'de yasa dışı bahis sektörünün yüzde 60’ı Ermenilerin elinde. Her ayın ilk 10 gününde, Türkiye’den 10 milyon Euro civarında bir para BTC üzerinden Erivan veya Londra'ya gönderiliyor” dedi.

Bahis sitesi açmak isteyen kişilerin BETCO veya PRONET adlı firmalarla irtibata geçerek 50 bin ila 100 bin Euro arasında kurulum ücreti ödediği, site teslim alındıktan sonra ise kullanıcıların yatırımları ve kayıplarının yüzde 20’sinin her ayın ilk haftası bu şirketlere gönderildiği de iddia edildi.