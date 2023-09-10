Go-kartın lastiğine saçları dolandı... Ölümden döndü

Yayınlanma: 10.09.2023 - 16:46

Güncelleme: 10.09.2023 - 16:46

Ailesiyle birlikte 9 Ağustos tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Iraklı Lara Ali Turki Aljanabad eğlence merkezinde go-karta bindi.

Pistte aracı sürerken bağladığı saçı çözülerek go-kartın lastiğine ve motor bölümüne dolanan Lara Ali Turki Aljanabad ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Lara Ali Turki Aljanabad daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, kopan saçlı deriyi operasyonla yerine dikti.

İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan go-kart merkezinin sahibi F.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, işyeriyle ilgili idari işlem başlatıldı.

Hastanede tedavisi süren Aljanabad yaptığı açıklamada, araç sürerken kask takılmadığını bağladığı saçlarının tur atarken çözülerek araca takıldığını söyledi.

"ÇOK KÖTÜ OLUYORUM"

Çok acı çektiğini belirten Aljanabad, "Zor bir ameliyat geçirdim. O anı hatırladıkça çok kötü oluyorum. İlk zamanlar yerimden hiç kalkamıyordum. Şu an ayağa kalkabiliyorum, yavaş yavaş yürüyebiliyorum. Ailem ve doktorlar sayesinde hızlıca iyileşiyorum" dedi.

Eğlence merkezlerinde herkesin dikkatli olmasını isteyen Aljanabad, bu tarz oyunların kasksız yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Ömer Özkan da mikrocerrahi alanında dünyada en üst seviyede hizmet sunan nadir merkezlerden olduklarını belirterek, Iraklı gencin ameliyatının çok uzun sürdüğünü dile getirdi.

"KAZA GEÇİREN TURİSTE HEMEN MÜDAHALE ETTİK"

Türkiye'nin hem sağlık turizmi hem de turistin sağlığı açısından önemli olduğuna dikkati çeken Özkan, "Kaza geçiren turiste hemen müdahale ettik. Kopan saçlı derisini, büyük bir ekiple naklettik. Üst düzey bir ameliyat oldu. Hastayı yakında taburcu etmeyi planlıyoruz. Mikrocerrahi operasyonları ender yerlerde yapılabiliyor. Biz merkezde başarıyla yapıyoruz. Ülkemiz bu konuda çok başarılı." diye konuştu.

Öte yandan ailenin anı olması için cep telefonuyla çektiği görüntülerde, Aljanabad'ın sürüş esnasında kask takmadığı, topuz şeklindeki saçının bir anda çözüldüğü yer alıyor.