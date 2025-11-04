Göç İdaresi Başkanlığı personel alımına ilişkin detaylar merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 119 sözleşmeli personel alınacak. Peki, Göç İdaresi Başkanlığı 119 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman bitiyor? Göç İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Başvuru süreci, 28 Ekim 2025 saat 09.00’da başlamış ve 8 Kasım 2025 saat 23.59’da sona erecek.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden, Göç İdaresi Başkanlığı – Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi aracılığıyla çevrim içi olarak yapabilecek.

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Göç İdaresi Başkanlığı, personel alımına başvuracak adaylarda bazı genel şartlar arıyor. Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, 18 yaşını doldurmuş olması ve görevini sürekli yapmasına engel bir sağlık sorununun bulunmaması gerekiyor. Ayrıca adayların, 2024 KPSS (B grubu) puan türünden en az 65 puan almış olmaları şartı aranıyor.

Her aday yalnızca bir il ve bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek. Birden fazla pozisyon veya il tercihi yapan adayların başvuruları ise geçersiz sayılacak.