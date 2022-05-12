Göç İdaresi Başkanlığı'na atama

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü asaleten atandı.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2022 Perşembe, 01:08
Göç İdaresi Başkanlığı'na atama
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Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnameyle 9 vali görevden alındı. 20 ilin valisi değişti.

GÖÇ İDARESİ'NE ATAMA

Kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez asaleten atandı.



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