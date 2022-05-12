Göç İdaresi Başkanlığı'na atama
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü asaleten atandı.
GÖÇ İDARESİ'NE ATAMA
Kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez asaleten atandı.
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