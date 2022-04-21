Göç İdaresi’nin faaliyet raporunda dikkat çeken ‘üstünlük’ savunması

21 Nisan 2022 Perşembe, 04:00

İktidarın göçmen politikası tartışılırken, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi’nin 2021 faaliyet raporu yayımlandı. Raporda, “bürokrasi”yle ilgili yapılan değerlendirme dikkat çekti.

Raporda kurum açısından olumlu özelliklerin anlatıldığı “üstünlükler” bölümünde, “Kurum içi yatay teşkilatlanmış yapı sayesinde bilgi akışını engellemeyen, bürokrasiden uzak bir yönetim anlayışının benimsenmiş olması” ifadelerine yer verildi. Yetersiz personel sayısının da gündeme getirildiği raporda, “Etkinliğin sağlanabilmesi adına kurumumuzun idari, teknik, hukuki ve insan kaynağı yönünden kurumsal kapasitenin artan göçle orantılı olarak artırılması önem arz etmektedir” denildi. Raporun öneriler ve tedbirler bölümünde şu değerlendirmeler yer aldı:

"YENİ FON" İSTEMİ

“Göç hareketliliğinin uluslararası siyasi süreçlerden etkilenmesi sebebiyle öngörülebilirliğinin düşük olması ve külfet paylaşımı konusunda uluslararası aktörlerde aynı düzeyde istekliliğin görülmemesi gibi riskler olmasına rağmen mevcut uluslararası fonların etkin kullanılması, ulusal kaynaklar için esnek harcama modellerinin geliştirilmesi ve yeni fonların bulunması için analiz çalışmalarına devam edilmesi önemlidir. Paydaşların ortak çalışması devam edilmelidir”

"HİZMET BİNASI" YETERSİZ BULUNDU

Raporda, kurumun hizmet binalarının “kapasite, fiziki donanım ve altyapı olarak da iyileştirilmesi gerektiği” kaydedildi. Ayrıca raporun “zayıflıklar” bölümünde, “Görev, yetki ve sorumluluk paylaşımlarının yeterince netlik kazanmamış olması, iş tanımlarının çıkarılmasına yönelik ihtiyacın devam ediyor olması, stratejik yönetim konusunun istenilen düzeyde içselleştirilmemesi, görevlendirmeler ile mesleki eğilimlerin personel arasında etkin dağılımına yönelik modelin bulunamaması” tespitleri yer aldı.