Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Göç İdaresi' tepkisi: Milletimiz adına gitmem gerekiyor

11 Nisan 2022 Pazartesi, 15:16

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 9 yıl önce kurulan İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı'nın 9. yıl dönümü paylaşımına tepki gösterdi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın hazırladığı görsel ve görselde yazılı "Her insan bir göç, her göç bir insan" sözlerine karşılık Kılıçdaroğlu bir tweet dizisi başlattı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü! Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde"

"NEYİN HAZIRLIĞINDASINIZ?"

"Milletimiz adına Göç İdaresi'ne soruyorum:

1- Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu?

2- Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz?

3- Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız?"

"İŞİNİZİ YAPIN!"

"Göç İdaresi'nden randevu talep etmeden önce, milletimiz adına sabırla bu soruların yanıtlarını bekleyeceğim. Bu arada şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın!"

GÖÇ İDARESİ NEDİR?

Göç İdaresi Başkanlığı; göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur.