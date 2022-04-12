Göç İdaresi'nin camlarını kıran 15 kişi, sınır dışı edilecek

12 Nisan 2022 Salı, 12:55

Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde işlem yaptırmak için sıra bekleyen Suriye uyruklu göçmenler, önceki gün sistem arızası iddiasıyla işlem yapılamayacağını öğrenince güvenlik görevlileri ile tartışmıştı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Daha sonra attıkları taşlar ile Göç İdaresi Müdürlüğü'nün camlarını kıran gruba, ihbar üzerine gelen polisler müdahale etmişti. Polis ekipleri olaylara karıştığı belirlenen ve aralarında kadınların da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına almıştı.

Son olarak, emniyetteki işlemlerinin ardından göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.