Cumhuriyet Gazetesi Logo
Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Kellah Gölü tamamen kurudu!

Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Kellah Gölü tamamen kurudu!

8.08.2025 11:48:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Kellah Gölü tamamen kurudu!

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve su tuttuğunda göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Kellah Gölü tamamen kurudu. Kuruyan göl drone ile havadan görüntülenirken gölden geriye tuz tabakası kaldı.

Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası sonrası ortaya çıkan kuraklıkla birlikte göller kurumaya başladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kellah Gölü de sıcak havalardan nasibini aldı. Her yıl ilkbahar aylarında karların erimesiyle su tutan göl yaz aylarında ise tamamen kuruyor.

2014 yılına kadar bünyesinde bulunan suyu eksiltmeyen, Tecer Dağı'ndan gelen su kaynakları ve yağışlar ile beslenen Kellah Gölü'nden geriye tuz tabakası kaldı.

Suyu tuzlu olması sebebiyle tarımsal sulamada kullanılamayan göl, kuruduğunda yerinde beyaz bir tabaka bırakarak adeta beyaz bir çöle dönüştü. Kuruyan Kellah Gölü, drone ile havadan görüntülendi.

Image

İlgili Konular: #sivas #GÖL #kuraklık

İlgili Haberler

314 kuş türüne ev sahipliği yapıyordu... Milleyha Kuş Cenneti kurudu!
314 kuş türüne ev sahipliği yapıyordu... Milleyha Kuş Cenneti kurudu! Hatay'da 314 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak Alanı, bu yıl kuraklığın etkisiyle tamamen kurudu.
Kuraklık derinleşiyor: Ulaş Gölü'nde sulak alanlar tamamen kurudu
Kuraklık derinleşiyor: Ulaş Gölü'nde sulak alanlar tamamen kurudu Sivas'ın Ulaş ilçesinde göçmen kuşların konaklama noktalarından olan Ulaş Gölü, bu ay başında yeniden kuraklık alarmı vermeye başladı. Göldeki su çekilirken, yanındaki sulak alan da tamamen kurudu.
İznik'te kuraklık alarmı: Dere kurudu, göl çekilmeye başladı!
İznik'te kuraklık alarmı: Dere kurudu, göl çekilmeye başladı! Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'nde bulunan ve İznik Gölü'nü besleyen en önemli su kaynaklarından biri olan Çakırca (Karasu) Deresi tamamen kurudu. Uzun süredir yağış almayan bölgedeki kuraklık, hem dereyi hem de gölü tehdit eder hale geldi.