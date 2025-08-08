Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Kellah Gölü tamamen kurudu!

Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası sonrası ortaya çıkan kuraklıkla birlikte göller kurumaya başladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kellah Gölü de sıcak havalardan nasibini aldı. Her yıl ilkbahar aylarında karların erimesiyle su tutan göl yaz aylarında ise tamamen kuruyor.

2014 yılına kadar bünyesinde bulunan suyu eksiltmeyen, Tecer Dağı'ndan gelen su kaynakları ve yağışlar ile beslenen Kellah Gölü'nden geriye tuz tabakası kaldı.

Suyu tuzlu olması sebebiyle tarımsal sulamada kullanılamayan göl, kuruduğunda yerinde beyaz bir tabaka bırakarak adeta beyaz bir çöle dönüştü. Kuruyan Kellah Gölü, drone ile havadan görüntülendi.