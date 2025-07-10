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İznik'te kuraklık alarmı: Dere kurudu, göl çekilmeye başladı!

İznik'te kuraklık alarmı: Dere kurudu, göl çekilmeye başladı!

10.07.2025 09:43:00
Güncellenme:
İHA
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İznik'te kuraklık alarmı: Dere kurudu, göl çekilmeye başladı!

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'nde bulunan ve İznik Gölü'nü besleyen en önemli su kaynaklarından biri olan Çakırca (Karasu) Deresi tamamen kurudu. Uzun süredir yağış almayan bölgedeki kuraklık, hem dereyi hem de gölü tehdit eder hale geldi.

Bursa'da İznik Gölü'nü besleyen Çakırca (Karasu) Deresi tamamen kurudu.

Bursa'da Çakıca mahallesi sakinlerinden Fikret Sağır, derenin kurumasıyla birlikte ekosistemin büyük zarar gördüğünü belirterek "Bizim deremizde bir sürü balık ve canlı vardı. Kurumanın etkisiyle hepsi öldü. Şu an her taraf pislik ve çöp içinde. Suyumuz tamamen bitti, Çakırca Deresi mağdur durumda" ifadelerini kullandı.

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İznik Gölü'nü besleyen en büyük su kaynaklarından biri olan Çakırca deresinin kuruması İznik Gölü'nde gözle görülür bir çekilmeye yol açtı.

Tarımla uğraşan bölge halkı ne yapacağını kara kara düşünüyor

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