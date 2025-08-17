Gökan Zeybek'ten 17 Ağustos uyarısı: Dönüşüm, rant değeri yüksek alanlara yoğunlaştı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek 17 Şubat 1999 depremi ile ilgili dikkat çekici mesajlar verdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Zeybek şu ifadeleri kullandı:

''17 Ağustos 1999’da yaşanan deprem felaketinde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum.

Bu coğrafyanın en acı gerçeği depremdir. Ancak deprem bir kader değil; kararlı siyaset ve toplumsal dayanışma ile aşılabilecek bir sınavdır.

''DEPREM BİR ŞEHİRCİLİK VE PLANLAMA MESELESİDİR''

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve mimar bir milletvekili olarak bir kez daha vurguluyorum: DEPREM BİR ŞEHİRCİLİK ve PLANLAMA MESELESİDİR.

Bakın bazı verilerden bahsedeyim size ve ŞAPKAYI ÖNÜMÜZE KOYALIM...

İstanbul’daki binaların Yaklaşık 1,3 milyonu risk altında.

%66’sı 2000 yılı öncesinde yapıldı.

1999 sonrası yapıların yalnızca dörtte biri dönüştürülebildi.

99’dan bu yana toplanan deprem vergileri güvenli konut üretimi için kullanılmadı.

''YAPILABİLİRDİ FAKAT ES GEÇİLDİ''

BU KAYNAKLA SAĞLAM KONUTLAR YAPILABİLİRDİ FAKAT ES GEÇİLDİ.

25 yıldır yapılan tüm düzenlemelere rağmen kentsel riskler azalmadı.

Dönüşüm en tehlikeli bölgelerde değil, rant değeri yüksek alanlarda yoğunlaştı.

Kamu yeniden lojman üretmeli, alt ve orta gelir grupları için kiralık konut politikası hayata geçirilmelidir.

Bu ülkede konut sorunu yalnızca “ev sahipliği” meselesi değildir; bu aynı zamanda bir sosyal adalet meselesidir.

Faizsiz, TL cinsinden sabit taksitli konut modeli uygulayan KİPTAŞ’a saldırılmasının sebebi de buydu. Çünkü bu model, TOKİ’nin pahalı projelerine güçlü bir alternatiftir.

Bugün seçilmiş yöneticilerimiz haksız yere görevden uzaklaştırıldı, tutuklandı.

Yıllarını bu ülkeye hizmete adamış bürokratlarımız ve şehir plancılarımız tutuklandı.

İstanbul’un ve Türkiye’nin geleceği için atmamız gereken ilk adım. Bilimi esas alan, halkın hakkını koruyan, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışını hakim kılmaktır.

''SORUMLU YANLIŞ SİYASET VE RANT ODAKLI ŞEHİRCİLİKTİR''

YIKIMIN VE YIKIMLARIN SORUMLUSU yanlış siyaset ve rant odaklı şehirciliktir.''