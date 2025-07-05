Gökan Zeybek'ten operasyonlara sert tepki: 'Yargı, bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybetmiştir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'li belediyelere yönelik son operasyon ve gözaltılara tepki gösterdi.

"SANDIKTA TECELLİ EDEN İRADEYİ HAZMEDEMEYENLER..."

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zeybek, şu ifadelere yer verdi:

"Seçilmiş iradeyi gasbedemezsiniz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve Büyükçekmece Başkan Vekilimiz Ahmet Şahin’in gözaltına alınması, milletin tercihine doğrudan yapılan bir saldırıdır. Sandıkta tecelli eden iradeyi hazmedemeyenler, demokratik meşruiyeti yok sayarak siyasi rakiplerini yargı eliyle susturmaya, sindirmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Yargı, iktidarın gölgesinde bağımsızlığını ve tarafsızlığını kaybetmiştir. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz. Adalet mutlaka tecelli edecek. Milletimizin vicdanında mahkum olan bu anlayış tarihin kara sayfalarındaki yerini alacaktır."