Gökçek dönemindeki ABB meclis kararları dikkat çekti: Gökçek bol keseden daire hakkı dağıtmış!

Gazetemiz Cumhuriyet başta olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarının sürekli gündeme getirdiği “Gökçek usulsüzlüklerinin” birkaç tanesi daha ortaya çıktı. Ankara’nın arazileri, Gökçek döneminde çeşitli inşaatlar için peşkeş çekildi. Konut yapım hakları, Gökçek zamanında belediye meclisinden geçen kararlarla kat kat arttı. 2010 yılında belediye meclisinden geçen kararla birlikte, Çankaya Beytepe’de bulunan bir arazideki 175 metrekarelik 349 daire yapım hakkı, 986’ya yükseltildi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek, görevinden alınmasının üzerinden uzun süre geçmiş olmasına karşın yargı bakımından hâlâ iktidarın koruması altında gibi görünüyor. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olmak üzere belediye başkanlarını canhıraş sorgulayan iktidar, Gökçek’in usulsüzlüklerine göz yumuyor. Gazetemiz Cumhuriyet başta olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarının sürekli gündeme getirdiği “Gökçek usulsüzlüklerinin” birkaç tanesi daha ortaya çıktı. Ankara’nın arazileri, Gökçek döneminde çeşitli inşaatlar için peşkeş çekildi. Konut yapım hakları, Gökçek zamanında belediye meclisinden geçen kararlarla kat kat arttı.

YAVAŞ UYARDI: ‘BENDEN SONRA GELECEK BAŞKANIN ALLAH YARDIMCISI OLSUN’

ABB Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı bir konuşmada “Bizim dönemimizde rantta hiçbir imar planı da geçmemiştir. Ankara'da 2025 yılında öngörülen nüfus sekiz milyon. Şu anda altı milyonuz hala. Ama 18 milyona yetecek imar planı yapılmış. Gördüğünüz her yerde çok farklı binalar sürekli yükseliyor. Benden sonra gelecek belediye başkanına, Allah yardımcısı olsun, ne yol yeter ne kanal ne su yeter. Ne kadar boş alan varsa onların tamamına da 30-40 katlı binaların yapılacağı şimdiden bilinsin” diyerek uyarı yapmıştı.

349 DAİREDEN 986 DAİRE’YE ÇIKARILDI

Gökçek döneminde belediye meclisinden geçen kararlarla bol keseden dağıtılan daire haklarından bazıları şunlar:

* Çankaya Beytepe 1. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’nda tamamı şahıslara ait arazinin toplam 60 bin 995 metrekaresi konut alanıydı. Yani 175 metrekareden toplamda 349 daire yapma hakkı vardı. 3 bin 394 metrekare ise ticaret kullanım hakkı vardı. 2010’da belediye meclisinden geçen karara göre, konut alanı toplam 172 bin 550 metrekareye yükseldi. Kararla birlikte 175 metrekareden 986 dairelik alan hakkı tanındı. 35 bin 500 metrekare de ilave ticaret alanı verildi.

* 2010 yılında belediye meclisinden geçen kararla birlikte, daire yapım hakkı 175 metrekareden 156 olan Çankaya Beytepe’de 2. kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen bir arazide konut yapım hakkı 570’e çıkarıldı. 18 bin metrekarelik de ilave ticaret alanı verildi.

* Yine Çankaya Beytepe’de bir arazide, konut alanlarının yüzölçümü 48 bin 122, toplam inşaat alanı 24 bin 60 metrekareydi. yani 175 metrekarelik toplam 137 daire yapım hakkı vardı. 2010’da belediye meclisinden geçen karara göre, arazideki konut alanı 36 bin 122 metrekareye düşürüldü. Buna karşın inşaat alanı 72 bin metrekareye çıkarıldı. Böylece 175 metrekarelik 411 konut hakkı verilmiş oldu. Kot altı ticari amaçlı emsal harici kullanma hakkı da verildi.

* 2009 yılında alınan belediye meclis kararıyla, Ankara Gölbaşı Tuluntaş Mahallesi’nde bulunan bir diğer parselde ise, 150 metrekarelik daire hesaplamasına göre 71 olan daire yapım hakkı 706’ya çıkarıldı. 10 bin 593 metrekarelik inşaat alanı hakkı, 105 bin 930 metrekareye yükseltilmiş oldu.

‘KAMUOYU VİCDANINDA KARŞILIK BULMUYOR’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. gününe ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminin yargılanmadığı bir Türkiye'de hiçbir belediye başkanının yargılanmasının kamuoyu vicdanında karşılığı olmadığını düşünüyorum” dedi.

YARGILANDIĞINDA HAKSIZ ÇIKIYOR!

AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek, belediyeye ait lojmanı satın alıp orada yaşamaya başlamıştı. Gökçek Dikmen'deki lüks “lojman davasını” kaybettiğini duyurdu. Yargıtay'ın, belediyeden satın aldığını açıkladığı lüks lojmanla ilgili olarak, “satış yazısında kendi imzası var” kararı verdiğini duyuran Gökçek, evi boşaltacağını bildirdi.