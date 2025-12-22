Gökçek’in dağıttığı daire haklarının soruşturması Yavaş’a kaldı: Yargı Gökçek’i görmüyor

Türkiye, dün güne İçişleri Bakanlığı’nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve bazı belediye meclis üyelerine yönelik ‘Görevi kötüye kullanma’ suçlamasıyla 21 Ekim'de soruşturma izni verdiğine ilişkin yandaş medyada yer alan haberlerle başladı. "İdari yargının verdiği imar iptali kararlarını uygulamadığı" iddiasıyla verilen izin sonrası ABB, yazılı açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, “Söz konusu soruşturma; Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz imar artışlarına engel olunması nedeniyle başlatılmıştır. Herhangi bir usulsüz imar artışı söz konusu değildir. Aksine, Çankaya Dodurga bölgesine verilen usulsüz imar artışının veto edilmesine ilişkin karar, bu soruşturmanın konusudur” denildi.

BİLİRKİŞİ TANIDIK ÇIKTI!

İzin sürecinde görev alan bilirkişi ile ilgili kamuoyunda çeşitli tartışmaların bulunduğuna da dikkat çekilen açıklamada, “Bu bilirkişi; daha önce de Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilen başka dosyalarda görev almış, Melih Gökçek ile bu konuda görüştüğü iddia edilmiş ve bu nedenle Mansur Yavaş tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olan aynı bilirkişidir. Söz konusu bilirkişinin bu dosyada da yer aldığı anlaşılmıştır. Tüm hukuki itirazlarımız yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

GÖKÇEK DAİRE HAKKI DAĞITTI

Gökçek döneminde Çankaya Dodurga bölgesinde yaşanan imar artışının birçok benzer örneği bulunuyor. Gökçek döneminde söz konusu imar artışlarının yapılmış olmasına karşın Gökçek’in yargı önündeki dokunulmazlığı sürüyor. Verilen konut alanları, daire artışları Gökçek’in Ankara’yı nasıl dağıttığını gözler önüne seriyor. Aşırı nüfus artışının yanı sıra fazla insan nüfusuna yetmeyen sosyal donatı alanları Ankara’nın trafik yoğunluğunda artışa, kaynaklarında yetersizliğe sebep oluyor. Gökçek’in daire dağıttığı bazı kararlar, şöyle sıralanıyor:

- 2011 yılında alınan belediye meclis kararına göre, Yenimahalle Alacaatlı Mahallesi’nde toplam 41 adada yapılan plan tadilatıyla 705 konut artışı sağlandı. Mevcut planda 188 olan konut sayısı, 893’e yükseltildi. Söz konusu konutların boyutu ise, 175 metrekare olarak belirlendi.

- 2012 yılında belediye meclisinden geçirilen karar kapsamında, Çankaya Çavundur Mahallesi’ndeki 382 bin metrekarelik alan, dönemin Bakanlar Kurulu atlatılarak kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Böylelikle söz konusu alanda, yaklaşık bir milyon metrekarelik inşaat alanlı ticaret merkezi oluşturuldu.

- Yine 2012 yılında, Ankara Çayyolu’nda toplamda 23 bin 707 metrekarelik arazideki 15 bin 410 metrekarelik inşaat hakkı, plan tadilatı ile 47 bin 416 metrekareye yükseltildi. Mevcut planda, arsa sahiplerine 150 metrekarelik 103 daire hakkı tanınırken, meclis kararıyla birlikte bu sayı 213 arttırılarak 316’ya yükseltildi.

TEK SORUŞTURMA İZNİ DEĞİL

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 22 Kasım tarihinde ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni vermişti.